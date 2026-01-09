Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Oktober

DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungssektor ist schwach ins vierte Quartal gestartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Umsätze im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) im Oktober gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Quartal ergibt sich damit ein Minus von 1,0 Prozent.

