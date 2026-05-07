Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Februar leicht

DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im Februar leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein Zuwachs von 2,4 Prozent. Der für den Vormonat vorläufig genannte monatliche Anstieg um 1,7 Prozent wurde auf 1,6 Prozent revidiert. Gegenüber dem Vorquartal ergibt sich im Durchschnitt der Monate Januar und Februar ein Zuwachs von 0,5 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)