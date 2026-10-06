Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Juli um 0,7%

DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im Juli gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz im Dienstleistungsbereich und bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Er lag damit um 0,1 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals.

Den größten monatlichen realen Umsatzzuwachs verzeichneten das Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent.

In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,8 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei fiel der Zuwachs mit 0,1 Prozent gering aus. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Bereich Information und Kommunikation gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent.

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October 06, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)