28.11.2025 08:29:38

Deutscher Einzelhandel schwächelt im Oktober wieder

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat nach dem Auftrieb im September im Oktober wieder geschwächelt. Im Oktober seien die Umsätze im Vergleich zum Vormonat preisbereinigt (real) um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nachdem die Erlöse im Vormonat um revidiert 0,3 Prozent gestiegen waren.

Schwächer waren die Umsätze im Internet- und Versandhandel sowie mit Nicht-Lebensmitteln. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg hingegen./mis/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:52 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende kaum bewegt erwartet. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen