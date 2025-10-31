31.10.2025 08:13:39

Deutscher Einzelhandel verbucht leichtes Umsatzplus im September

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent prognostiziert. Im August waren die Umsätze um 0,5 Prozent gesunken.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im September preisbereinigt um 0,2 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im September gegenüber dem Vormonat real um 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der Umsatz gegenüber dem Vormonat real um 0,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz real um 0,2 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im September gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz real um 3,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 03:14 ET (07:14 GMT)

