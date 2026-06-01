|
01.06.2026 08:14:40
Deutscher Einzelhandel verbucht reales Umsatzminus im April
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im April verhalten entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze real um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Für den März wurde der monatliche Rückgang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse auf real 0,3 Prozent (zunächst: minus 2,0 Prozent) korrigiert, während die nominalen Umsätze um 0,3 Prozent (zunächst: minus 1,5 Prozent) zulegten.
Auf Jahressicht lagen die Umsätze im April preisbereinigt um 0,3 Prozent niedriger, während sie nominal um 1,4 Prozent stiegen. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen häufig größeren Revisionen.
"Auffällig war im April 2026 die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 4,0 Prozent und nominal um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat", erklärten die Statistiker. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 10,4 Prozent, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,6 Prozent stiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.
Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im April gegenüber dem Vormonat real um 3,2 Prozent und nominal um 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,1 Prozent und einen nominalen Anstieg von 1,4 Prozent.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im April gegenüber dem Vormonat real um 2,2 Prozent und nominal um 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 0,2 Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um 1,2 Prozent stieg.
Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im April gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 4,7 Prozent und nominal 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 0,4 Prozent und nominal um 1,1 Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/rio
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.