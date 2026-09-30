Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzplus im August

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im August stärker entwickelt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze real um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Anstieg von 1,7 Prozent. Im Juli sank der monatliche Umsatz nach Revision der vorläufigen Ergebnisse real um 3,2 Prozent (zunächst: minus 3,4 Prozent), während die nominalen Umsätze um 1,4 Prozent fielen (zunächst: minus 1,7 Prozent).

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im August im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 0,4 Prozent niedriger, während sie nominal um 2,6 Prozent stiegen. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen häufig größeren Revisionen.

Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen blieb im August 2026 gegenüber dem Vormonat unverändert (0,0 Prozent), wohingegen der nominale Umsatz um 2,6 Prozent stieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 ging der reale Umsatz um 8,7 Prozent zurück, während der nominale Umsatz um 10,7 Prozent zunahm. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August gegenüber dem Vormonat real um 0,9 Prozent und nominal um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Anstieg von 0,5 Prozent und einen nominalen Anstieg von 0,9 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im August gegenüber dem Vormonat real um 1,6 Prozent und nominal um 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz real einen Rückgang von 0,8 Prozent und nominal einen Anstieg von 3,5 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im August gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 3,7 Prozent und nominal 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 3,5 Prozent und nominal um 4,8 Prozent.

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September 30, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)