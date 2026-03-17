Deutscher Einzelhandelsumsatz für Januar nach unten revidiert

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Januar etwas stärker gesunken als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,0 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,9 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 1,5 Prozent höher.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 06:40 ET (10:40 GMT)