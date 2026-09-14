Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juli bestätigt

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli deutlich gesunken. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 3,4 Prozent. Damit wurde die vorläufige Meldung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bestätigt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze um 2,4 Prozent niedriger.

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September 14, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)