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12.05.2026 15:23:40
Deutscher Einzelhandelsumsatz für März nach oben revidiert
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im März nicht so stark zurückgegangen wie zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,8 Prozent niedriger.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)
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