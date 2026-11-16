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16.11.2026 11:10:43
Deutscher Einzelhandelsumsatz für September nach unten revidiert
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im September noch etwas schwächer gewesen als zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent niedriger.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 05:10 ET (10:10 GMT)
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