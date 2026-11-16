16.11.2026 11:10:43

Deutscher Einzelhandelsumsatz für September nach unten revidiert

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im September noch etwas schwächer gewesen als zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent niedriger.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 05:10 ET (10:10 GMT)

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