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21.07.2026 08:30:41
Deutscher Einzelhandelsumsatz Mai etwas niedriger als angenommen
DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Mai etwas niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Vorläufig war ein Zuwachs von 1,1 Prozent gemeldet worden. Der vorläufig für April gemeldete Umsatzrückgang von 0,4 Prozent wurde auf 0,3 Prozent revidiert. In den Monaten April und Mai zusammen genommen ergibt sich ein Anstieg des Umsatzes gegenüber dem ersten Quartal von 0,1 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)
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