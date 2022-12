Deutscher Energie-Sektor verfehlt in Ukraine-Krise erstmals Klimaziel

Berlin (Reuters) - Die Kraftwerke in Deutschland haben in diesem Jahr erstmals mehr Treibhausgas produziert als staatlich zugebilligt.

Der CO2-Ausstoß im Energie-Sektor werde nach vorläufigen Zahlen 2022 die Vorgabe um rund ein Prozent übersteigen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energiewirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, am Dienstag in Berlin. Sie verwies auf die Energie-Krise im Zuge des Ukraine-Kriegs, in der nun wieder mehr Kohlekraftwerke am Netz sind und mehr produzierten, um Gas zu ersetzen. "Das ist ein Schritt zur Seite, aber kein Schritt rückwärts", sagte Andreae. "Wir müssen so schnell wie möglich wieder in die Spur kommen."

Dafür müssten die Erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden, die fast die Hälfte des Strombedarfs in diesem Jahr deckten. Sie setze zudem auf die Beschlüsse von EU und Bundesregierung. Dei EU hatte am Montag Regelungen zur Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht und den Ausweis von Vorrangflächen für Erneuerbare Energien verlangt. Die Bundesregierung erhöht zudem die Förderung. Andreae sagte, sie sehe vor allem auf Hausdächern noch viel Potenzial für Solar-Energie.

Im deutschen Klimaschutzgesetz sind CO2-Obergrenzen für jeden Sektor verankert. Gebäude- und Verkehrsbereich hatten dagegen bereits verstoßen. Die FDP verlangt auch mit Blick auf den Verkehr eine Reform des Gesetzes mit mehr Flexibilität zwischen den Sektoren. Ein solches Vorgehen wird auch im Koalitionsvertrag angedeutet.

Andreae warnte: "Wir sind gegen eine Aufweichung des Gesetzes." Der Energie-Sektor werde die Vorgaben wieder einhalten. "Wir haben sehr ambitionierte Ziele." Man könne nicht noch zusätzliche Lasten auf die Energiewirtschaft abwälzen. "Die anderen Sektoren dürfen nicht aus der Verantwortung erlassen werden."

