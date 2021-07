Deutscher Energiekonzern E.ON benennt seinen Österreich-Vertrieb um

Die E.ON Österreich GmbH mit Sitz in Wien werde Anfang August die bisherigen Kundenverträge von "E wie Einfach" übernehmen, teilte E.ON am Dienstag mit. Für die Kundinnen und Kunden ändere sich letztlich nur der Name, die Verträge sowie alle bekannten Konditionen behielten ihre Gültigkeit.

Das Unternehmen bekomme eine Doppelspitze. Neben Stefan Kenkmann wird der bisherige Geschäftsführer der oekostrom GmbH, der gebürtige Oberösterreicher Fritz Diesenreiter, verantwortlich sein. E.ON Energie Österreich werde das Angebot nach und nach erweitern und ihren Kundinnen und Kunden neben der exzellenten und zuverlässigen Versorgung weitere starke Argumente für einen Versorgerwechsel liefern.

