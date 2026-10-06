Deutscher Industrieumsatz im August unverändert

DOW JONES--Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August unverändert geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verharrte er auf dem Niveau des Vormonats und stieg auf Jahressicht um 0,9 Prozent. Der vorläufig für Juli gemeldete Umsatzrückgang von 1,5 Prozent wurde auf 1,4 Prozent revidiert.

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October 06, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)