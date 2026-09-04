Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juli deutlich

DOW JONES--Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zurück und lag auf Jahressicht um 0,6 Prozent niedriger. Der vorläufig für Juni gemeldete Umsatzrückgang von 1,3 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert.

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September 04, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)