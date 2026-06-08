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08.06.2026 08:09:41
Deutscher Industrieumsatz steigt im April minimal
DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im April minimal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Der für März vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 0,7 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im April kalenderbereinigt um 0,6 Prozent höher.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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