07.05.2026 08:08:41

Deutscher Industrieumsatz steigt im März leicht

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Der für Februar vorläufig gemeldete monatliche Umsatzrückgang von 0,5 Prozent wurde auf 1,3 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im März kalenderbereinigt um 2,0 Prozent niedriger.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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