Deutscher Industrieumsatz steigt im November um 2,7 Prozent

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im November kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent. Der für September vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 0,3 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im November kalenderbereinigt um 0,1 Prozent niedriger.

January 08, 2026