Deutscher Industrieumsatz steigt im September leicht

DOW JONES--Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im September leicht zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg er um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Umsatz kalenderbereinigt um 2,0 Prozent höher. Der vorläufig für August gemeldete Wert wurde auf ein Plus von 0,1 (vorläufig: 0,0) Prozent revidiert.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)