11.06.2026 08:32:40

Deutscher Inlandstourismus im April etwas schwächer als im Vorjahr

DOW JONES--Das Tourismusgeschäft im Deutschland hat sich im April im Vergleich zum Vorjahr etwas abgeschwächt, nahm aber in den ersten vier Monaten des Jahres etwas zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 39,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 3,1 Prozent weniger als im April 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 3,9 Prozent auf 32,9 Millionen ab, die von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 0,6 Prozent auf 6,6 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis April 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 126,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,9 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 127,2 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,6 Prozent auf 104,8 Millionen und die von Gästen aus dem Ausland um ebenfalls 0,6 Prozent auf 21,3 Millionen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen