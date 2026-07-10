10.07.2026 08:57:39

Deutscher Inlandstourismus im Mai über Vorjahresniveau

DOW JONES--Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Mai 49,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 3,8 Prozent mehr als im Mai 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 4,6 Prozent auf 41,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland nahm um 0,5 Prozent auf 7,5 Millionen ab.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 175,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 1,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 174,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 1,6 Prozent auf 146,3 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,3 Prozent auf 28,7 Millionen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 02:58 ET (06:58 GMT)

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