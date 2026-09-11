11.09.2026 08:09:42

Deutscher Inlandstourismus per Juli auf Rekordkurs

DOW JONES--Der deutsche Inlandstourismus befindet sich per Juli auf Rekordkurs. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, konnten Beherbergungsbetriebe im Zeitraum Januar bis Juli 282,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 281,1 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 0,8 Prozent auf 235,0 Millionen und die von Gästen aus dem Ausland um 1,0 Prozent auf 47,1 Millionen. Für Juli alleine meldete Destatis 58,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 3,2 Prozent mehr als im Juli 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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