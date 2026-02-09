Bayerische Motoren Werke Aktie
Deutscher Junior Tim Tramnitz komplettiert Werksfahrer-Aufgebot von BMW M Motorsport für die Saison 2026.
+++ 23 Fahrer aus elf Nationen gehen 2026 für BMW M Motorsport an den Start +++ Deutsches Nachwuchstalent Tim Tramnitz absolviert 2026 seine erste Saison im BMW M4 GT3 EVO +++ Andreas Roos: „Wir freuen uns sehr, in Tim Tramnitz eines der größten deutschen Nachwuchstalente in unseren Reihen zu haben.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
