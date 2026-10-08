08.10.2026 08:08:40

Deutscher Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im September um 0,8%

DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf deutschen Bundesautobahnen ist im September gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilen, lag der Index um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die statistische Referenzreihe des Index' ist die Industrieproduktion.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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