09.01.2026 08:15:43
Deutscher Maut-Fahrleistungsindex steigt im Dezember deutlich
DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Dezember gegenüber Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 3,2 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, war dies der höchste monatliche Anstieg seit März 2021. Der Index lag außerdem um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats Dezember 2024. Referenzreihe des Maut-Fahrleistungsindex' ist die Industrieproduktion.
