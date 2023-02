Deutscher Osthandel erreicht neuen Rekordwert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine vollziehen sich nach Angaben des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft deutliche Verschiebungen in den Wirtschaftsbeziehungen mit Mittel- und Osteuropa. Der Osthandel erreichte demnach einen neuen Rekordwert. "Die Entflechtung vom russischen Markt kommt schnell voran und wird sich 2023 weiter fortsetzen", sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, anlässlich der Frühjahrspressekonferenz des Verbandes. "Die Exporte nach Russland verringerten sich 2022 um 45 Prozent und lagen damit so niedrig wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Die drastischen Einbußen konnten aber durch zweistellige Exportsteigerungen in andere Märkte mehr als wettgemacht werden."

Der deutsche Handel mit Mittel- und Osteuropa kletterte dadurch laut dem Verband im Jahr 2022 auf einen neuen Höchststand von 562 Milliarden Euro. Insgesamt war der deutsche Außenhandel mit den 29 Ländern Mittel- und Osteuropas laut dem Verband um 12 Prozent höher als im Jahr 2021. Die 29 Länder hätten damit weiterhin gut 18 Prozent zum gesamten deutschen Außenhandel beigetragen, erneut mehr als China und die USA zusammen. "Der Handel mit der Ukraine ist mit minus 7 Prozent 2022 weniger stark eingebrochen, als dies angesichts der dramatischen Lage zu erwarten gewesen wäre, und befindet sich seit dem Spätherbst sogar auf Erholungskurs", sagte Harms. Die deutschen Unternehmen hätten die Produktion wo immer möglich aufrechterhalten oder schnell wieder hergestellt.

Die deutschen Ausfuhren nach Russland seien 2022 dramatisch um über 12 Milliarden Euro auf knapp 15 Milliarden Euro eingebrochen. In der Rangfolge der deutschen Absatzmärkte sei Russland damit binnen eines Jahres von Rang 15 auf Rang 23 gestürzt. "Rein statistisch hat der Krieg die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen bereits um 20 Jahre zurückgeworfen, und ein Ende dieser Negativentwicklung ist nicht abzusehen", sagte der Ost-Ausschuss-Geschäftsführer.

Die schnelle Entkoppelung von Russland sei nur zum Teil auf die EU-Sanktionspakete zurückzuführen. "Die Mehrheit der deutschen Unternehmen im Russland-Geschäft tut wesentlich mehr, als es die Sanktionen verlangen, hat ihr Neugeschäft eingestellt oder ist dabei, ihr Russland-Geschäft komplett abzuwickeln", so Harms. Nur in Branchen, die ausdrücklich von EU-Sanktionen ausgenommen seien, wie dem Gesundheits- und Agrarsektor, finde noch mehr oder weniger normales Geschäft statt. Vielzitierte Statistiken zum angeblichen Verbleib der meisten Unternehmen in Russland seien irreführend, "weil ein hundertprozentiger Rückzug hochkompliziert und zeitraubend ist".

Während der deutsche Handel mit der Ukraine, Russland und Belarus 2022 rückläufig war, bauten laut den Angaben die ostmitteleuropäischen EU-Länder ihre Vorrangstellung im Osthandel weiter aus. Polen war demnach mit einem Umsatz von 168 Milliarden Euro vor Italien der fünftgrößte deutsche Handelspartner weltweit. Tschechien überholte Großbritannien und stieg damit in die Top Ten der deutschen Handelspartner auf. Ungarn ließ Russland hinter sich und kletterte auf Platz 14. Eindrucksvoll entwickelt habe sich 2022 auch der deutsche Handel mit Südosteuropa. Im Außenhandel mit Bulgarien, Serbien und Kroatien gab es laut den Angaben Zuwächse von über einem Fünftel. Für deutsche Unternehmen gewännen neben den EU-Mitgliedern Rumänien, Bulgarien und Kroatien die Länder des westlichen Balkans verstärkt an Bedeutung.

February 22, 2023