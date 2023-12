Deutscher Sentix-Konjunkturindex steigt erneut

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Dezember zum dritten Mal in Folge gestiegen, dabei aber deutlich negativ geblieben. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, stieg der Indikator auf minus 25,5 (November: minus 26,3). Der Index der Lagebeurteilung legte auf minus 35,3 (minus 37,8) Punkte zu, aber der Erwartungsindex sank auf minus 15,3 (minus 14,0) Punkte. "Die deutsche Konjunktur bleibt das Schlusslicht unter den betrachteten Welt-Regionen", konstatiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Mitteilung. Nur in der Finanzkrise 2008 und während Corona-Krise 2020 sei dieser Indexwert unterboten worden.

Der Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich auf minus 16,8 (minus 18,6) Punkte und verzeichnete den zweiten Anstieg in Folge. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf minus 23,5 (minus 26,8) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 9,8 (minus 10,0) Punkte. Obwohl der Lageindex zum dritten Mal in Folge gestiegen ist, glaubt Hübner nicht, dass dies schon auf eine Trendwende hindeutet. "Dagegen spricht die insgesamt noch schwache Dynamik und auch das Fehlen einer gewissen internationalen Unterstützung. Bislang zeichnet sich noch in keiner Region ein neuer Aufschwung ab. Dazu wären positive Erwartungswerte, am besten zweistellig, notwendig", erläutert er.

Die Chancen dazu könnten sich nach seiner Einschätzung aber zum Jahresstart ergeben, weil sich Positives im Inflationsausblick tue. Die Anleger rechnen Hübner zufolge inzwischen mit einer "positiven Unterstützung durch die Geldpolitik ". Der entsprechende Indexwert sei der höchste seit April 2021.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 04:30 ET (09:30 GMT)