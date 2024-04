Deutscher Sentix-Konjunkturindex steigt im April

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im April wieder gestiegen. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, erhöhte sich der Index auf minus 20,5 (März: minus 27,9) Punkte und verzeichnete damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf minus 36,0 (minus 40,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 3,5 (minus 14,3), das höchste Niveau seit Februar 2022. "Deutschland bleibt damit trotz des kräftigen Anstiegs das konjunkturelle Schlusslicht", konstatiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöhte sich auf minus 5,9 (minus 10,5) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 16,3 (minus 18,5) Prozent zulegte und der Erwartungsindex auf plus 5,0 (minus 2,3) Punkte. Die Erwartungen lagen damit erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs wieder im positiven Bereich. "Die konjunkturelle Dynamik geht zwar in die richtige Richtung, lässt es aber an Schwung vermissen. Dies dürfte nach wie vor nicht unwesentlich an der relativen Schwäche der deutschen Wirtschaft liegen", befindet Hübner.

An der Sentix-Umfrage beteiligen sich etwa 6.600 Anleger aus über 20 Ländern, davon 1.200 institutionelle und 5.400 Einzelanleger.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)