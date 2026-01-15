|
15.01.2026 10:10:38
Deutscher Staat 2025 erneut im Minus: Defizit aber gesunken
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr erneut mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 2025 bei 2,4 Prozent - nach 2,7 Prozent ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat./als/ben/DP/mis
