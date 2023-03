Deutscher Verkehrsstreik - Viele Flüge von/nach Österreich fallen aus

Der Streik im deutschen Verkehrssektor am Montag wirkt sich nicht nur massiv auf den heimischen Zugverkehr aus. Auch die Luftfahrt ist wegen des Ausstands in Deutschland betroffen. Flüge von und nach Deutschland, die betroffen sein können, gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Linz und Klagenfurt. Am Flughafen Wien sind nach Stand Freitagmittag beispielsweise alleine 39 AUA-Verbindungen von und nach München bzw. Frankfurt betroffen, sagte eine AUA-Sprecherin auf APA-Anfrage.

Die AUA informiere ihre Passagiere umfassend, sagte die Sprecherin. "Aufgrund eines Streiks des Flughafenpersonals in München und Frankfurt kommt es am 26. und 27. März zu Anpassungen im Austrian Flugplan auf diesen Strecken", betonte sie. "Fluggäste, die von Anpassungen betroffen sind und die bei der Buchung Handynummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, werden proaktiv über Fluganpassungen und Umbuchungen informiert."

Auch ein Sprecher des Flughafens Wien bat auf APA-Anfrage alle Reisenden, sich bei ihren Airlines oder Reiseveranstaltern zu ihren Flügen zu informieren. Nicht nur die AUA verbindet Wien oder Bundesländerflughäfen mit deutschen Airports.

Auch Verbindungen von Bundesländerflughäfen können nach letztem Stand betroffen sein. Die Homepage des Flughafens Innsbruck bot schon am Freitag eine Pop-up-Warnung für Reisende am Montag. "Auf Grund der angekündigten Streikmaßnahmen der Gewerkschaft ver.di in Deutschland sind für Montag, den 27. März 2023, alle drei Flugverbindungen von / nach Frankfurt gestrichen." Für nähere Informationen solle man die Airline-Fluginformationen im Internet beachten. Das gilt freilich für alle Deutschland-Flugreisenden aus Österreich, auch bei den weiteren Austro-Flughäfen. So bietet Klagenfurt hat montags einen Frankfurt-Flug (Hin und Rück). In Linz gibt es zwei Frankfurt-Flüge (Hin und Rück) und einen Leipzig-Flug.

In Salzburg können die meisten Deutschlandflüge der kleineren heimischen Airports betroffen sein. Es geht um vier Frankfurt-Flüge sowie mehrere Verbindungen von und nach Hamburg, Düsseldorf, Köln und Berlin, die betroffen sind.

Die AUA bat Flugreisende auch, ihren Flugstatus rechtzeitig auf der Website austrian.com, der Austrian App oder Travel ID (mit Registrierung) zu überprüfen. Passagiere, die über ein (Online-)Reisebüro gebucht haben, mögen das jeweilige Reisebüro kontaktieren.

