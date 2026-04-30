30.04.2026 10:04:42

Deutsches BIP steigt im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im ersten Quartal verstärkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um ebenfalls 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Quartalszuwachs von 0,2 Prozent und eine Jahreswachstumsrate von 0,3 Prozent prognostiziert.

Im vierten Quartal 2025 war das BIP auf Quartalssicht um revidiert 0,2 (vorläufig: 0,3) Prozent gestiegen. Laut Mitteilung von Destatis stiegen im ersten Quartal sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben, und die Exporte nahmen zu.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

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