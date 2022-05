Deutsches Krankenhaus warnt vor Kontrastmittel-Engpässen im Juni

Frankfurt (Reuters) - Der Mangel an einem Kontrastmittel des US-Industriekonzerns General Electric (GE) könnte sich bald auch in Deutschland bemerkbar machen.

Ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft erklärte am Mittwoch, ein deutsches Krankenhaus sei von GE Healthcare informiert worden, dass es im Juni zu Lieferengpässen kommen werde. Als Grund werde der Produktionsausfall in Shanghai wegen des Corona-Lockdowns genannt. Ein GE-Sprecher sagte, es seien auch andere Regionen in der Welt von dem Ausfall betroffen, nicht nur die USA. Dort seien die Lieferengpässe jedoch am schwerwiegendsten. GE arbeite rund um die Uhr daran, die Produktionskapazitäten für das Mittel auszuweiten. Die Anlage in Shanghai sei nach der mehrwöchigen Schließzeit wieder eröffnet worden. Das Werk habe aber noch nicht die volle Auslastung erreicht.