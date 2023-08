Deutsches Kreditkarten-Geschäft von Barclays zieht offenbar Investoren an

Frankfurt/London (Reuters) -

Neben mehreren Banken aus Deutschland und Europa hätten Warburg Pincus, Centerbridge und Pollen Street ihr Interesse an dem lange unter dem Namen Barclaycard Germany geführten Geschäft signalisiert, sagten mehrere mit dem Bieterprozess vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Als nächstes dürfte die britische Bank einige Bieter aussortieren. Sie erhofft sich von dem Verkauf rund eine halbe Milliarde Euro.

Die Hamburger Barclays-Tochter mit 700 Mitarbeitern hat rund zwei Millionen Kunden. Sie verkauft Kreditkarten an Privatkunden und ist im Ratenkredit-Geschäft aktiv, in dem sie unter anderem mit dem Versandhändler Amazon zusammenarbeitet. Der Verkaufsprozess ist Teil einer großangelegten Überprüfung des Geschäfts mit Zahlungsdiensten, für die Barclays nach Reuters-Informationen vom Juni eine internationale Unternehmensberatung angeheuert hat.

Um das Kreditkarten- und Konsumfinanzierungs-Geschäft zu übernehmen, brauchen die Bieter eine eigene Banklizenz. Warburg Pincus biete über seine belgische Bank Aion, Centerbridge über die deutsche Kreditplattform Auxmoney. Der an der Londoner Börse gelisteten Pollen Street gehört das Bank-Start-up Bunq. Von den deutschen Banken hatte zuletzt die BayernLB Interesse am Kauf von Portfolien wie diesem über ihre Berliner Tochter DKB signalisiert. Die zweitgrößte deutsche Direktbank hat kürzlich die Kreditkarten-Kooperation mit der Lufthansa ("Miles and more") an die Deutsche Bank verloren.

