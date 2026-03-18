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Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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18.03.2026 18:49:00

Deutsches Riesen-Rechenzentrum von Microsoft Azure kann 520 Megawatt verheizen

Microsoft investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland, etwa in einen Rechenzentren-Cluster in NRW. Dafür steht ein halbes Gigawatt Leistung bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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