Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.03.2026 18:49:00
Deutsches Riesen-Rechenzentrum von Microsoft Azure kann 520 Megawatt verheizen
Microsoft investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland, etwa in einen Rechenzentren-Cluster in NRW. Dafür steht ein halbes Gigawatt Leistung bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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