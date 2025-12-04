Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
04.12.2025 11:40:57
Deutschland - Land der Ideen: BMW Group Werk Leipzig ist Gewinner im Wettbewerb „Zusammen wachsen - Gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt.“
+++ Auszeichnung für schichtbegleitende Sprach- und Integrationskurse im Werk +++ Erfolgreiche sprachlich-berufliche und sozial-kulturelle Integration von neuen Mitarbeitenden +++ Kooperation mit Language Coach Institut (LCI) Leipzig +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.