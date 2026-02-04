SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
04.02.2026 18:42:00
Deutschland: Darum ist SAP nur noch der zweitwertvollste Konzern
Umsatz, Gewinn, Aktienkurs: Jahrelang ging es bei SAP fast nur nach oben. Jetzt aber wird der Konzern an der Börse zum Schrumpfriesen. Warum sogar Software-Giganten Investoren verschrecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
