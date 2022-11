Deutschland: iPhone-Nutzer bekommen die beste 5G-Datenrate

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Mit dem Apple iPhone 14 Pro ist man in deutschen 5G-Netzen mit 181 MBit/s am besten unterwegs. Doch in chinesischen 5G-Netzen erreicht man mit dem Huawei P40 5G sogar 344,41 MBit/s. (Apple, Smartphone)