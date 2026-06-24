GAZPROM Aktie
WKN: 903276 / ISIN: US3682872078
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24.06.2026 13:19:00
Deutschland: Razzien wegen mutmaßlichem Plan zur Gazprom-Germania-Pleite
Der Generalbundesanwalt lässt Räume in Berlin und Frankfurt durchsuchen. Ein russischer Staatsbürger soll geholfen haben, Deutschland durch die Liquidation des Gasunternehmens Gazprom Germania in eine Energiekrise zu stürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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