Deutschland: Anstieg der Arbeitslosenzahl über drei Millionen erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein eher düsteres Bild vom deutschen Arbeitsmarkt dürfte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag bei der Bekanntgabe der Zahlen für den Monat Januar zeichnen. Arbeitsmarktexperten rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen deutlich über drei Millionen geklettert ist.

Im Dezember 2025 waren in Deutschland 2,908 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Im Januar steigt die Zahl aus saisonalen Gründen gewöhnlich um 100.000 bis 200.000, in den vergangenen beiden Jahren war es im Januar jeweils in Plus von mehr als 180.000.

So laufen zum Jahresende etwa befristete Arbeitsverträge aus, in einigen Branchen wie auf dem Bau oder in der Gastronomie kann nicht mit voller Kraft gearbeitet werden. Im Jahresdurchschnitt 2025 waren 2,948 Millionen Menschen arbeitslos - der höchste Wert seit 2013.

Die Hoffnung der Arbeitsmarktexperten stützt sich auf die Konjunkturmaßnahmen mit Milliardenspritzen der Bundesregierung, die im Laufe des Jahres greifen könnten. Allerdings sind auch dämpfende Signale zu erkennen: Ein klarer Aufschwung etwa komme angesichts der Verluste in der Industrie nicht in Gang, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg./dm/DP/jha