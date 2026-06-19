Deutschland: Anstieg der Erzeugerpreise nimmt weiter Fahrt auf

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Mai wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Einen höheren Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt im Mai 2023 gegeben. Im April waren die Erzeugerpreise um 1,7 Prozent gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten nun mit einem noch stärkeren Anstieg von im Schnitt 2,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent zu. Auch das war weniger als von Analysen erwartet./jha/stw