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04.06.2026 06:26:37

Deutschland auf Platz Drei: Zahl der Millionäre steigt weltweit an

Das Vermögen der reichsten Menschen explodiert förmlich - derweil erweitert sich ihr Kreis. 2025 zeichnet sich weltweit als Rekordjahr für Millionäre ab. Deutschland ist ganz vorn mit dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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