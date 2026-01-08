|
Deutschland: Auftragseingang der Industrie legt überraschend zu
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben im November erneut deutlich mehr Aufträge als von Experten erwartet erhalten. Im Vergleich zum Oktober sei der Auftragseingang saison- und kalenderbereinigt um 5,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. "Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,7 Prozent höher als im Vormonat". Von Bloomberg befragte Experten hatten nach dem überraschend starken Oktober-Wert mit einem Rückgang um ein Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Oktober leicht auf 1,6 Prozent nach oben revidiert./zb/mis
