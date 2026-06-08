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08.06.2026 08:20:38
Deutschland: Auftragseingang geht stärker als erwartet zurück
WIESBADEN (dpa-AFX) - Dämpfer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im April ist der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat stärker gesunken als von Experten erwartet. Der Rückgang des Auftragseingangs habe im April im Vergleich zum März saison- und kalenderbereinigt 3,8 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im März leicht auf ein Plus von 4,5 Prozent um einen halben Prozentpunkt nach unten revidiert. " Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von Februar bis April um 3,1 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor./zb/stk
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