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08.04.2026 08:29:40
Deutschland: Auftragseingang in der Industrie legt im Februar nur leicht zu
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Lage für die Industrie in Deutschland bleibt schwierig. Im Februar legte der Auftragseingang nur um 0,9 Prozent im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem kräftigeren Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet. Im Januar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich um 11,1 Prozent gesunken.
Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe im Februar sei zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg in der Automobilindustrie zurückzuführen, hieß es weiter. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang insgesamt um 3,5 Prozent höher als im Vormonat./jha/stw
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