Deutschland: Auftragseingang legt erneut stärker zu als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben auch im Juli mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Aufträge stiegen im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben revidiert. Allerdings ging der Anstieg im Juli auf Großaufträge zurück. Ohne diese sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent./jha/stk