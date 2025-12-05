|
05.12.2025 08:13:38
Deutschland: Auftragseingang legt überraschend deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung der Industrie in Deutschland setzt sich fort: Auch im Oktober legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bestellungen um 1,5 Prozent. Das Plus fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Auch im Vorjahresvergleich hellt sich die Lage etwas auf: Hier ergibt sich für den Oktober ein leichtes Minus von 0,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem viel deutlicheren Rückgang um 2,4 Prozent gerechnet./jha/stw
