PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
23.02.2026 08:59:00
Deutschland behauptet Platz drei der weltgrößten Volkswirtschaften
Die deutsche Wirtschaft kommt nur schleppend voran, ist aber weiterhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Doch andere Länder holen auf – und Experten finden das gar nicht schlecht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLATZ Co.,Ltd.
Analysen zu PLATZ Co.,Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLATZ Co.,Ltd.
|799,00
|1,91%