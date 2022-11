Deutschland beteiligt sich mit 4 Mrd Euro an ESA-Programmen

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will die europäische Raumfahrt finanziell stärken und weiter eine führende Rolle in der europäischen Raumfahrt einnehmen. Die Bundesregierung beteiligt sich daher mit insgesamt 4 Milliarden Euro an ESA-Programmen und zeichnet damit rund 21 Prozent mehr als auf der letzten ESA Ministerratskonferenz in 2019, wie das Wirtschaftsministerium erklärte. Das ist das Ergebnis der Ministerratssitzung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die am Montag und Dienstag in Paris stattfand.

Zu den Schwerpunkten der deutschen Beteiligung zählen satellitengestützte Projekte für besseren Klimaschutz, mehr europäische Souveränität und eine Stärkung privater Raumfahrtaktivitäten mit neuen Geschäftsmodellen (New Space).

"Ob Ukraine-Krieg, Energie- oder Klimakrise: Raumfahrt leistet zur Lösung dieser globalen Herausforderungen wichtige strategische Beiträge. Deshalb bin ich froh, dass es uns gelungen ist, aus Deutschland 4 Milliarden Euro für die Gestaltung der europäischen Raumfahrtaktivitäten der nächsten Jahre bereit zu stellen", sagte Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt. "Ein besonderer Erfolg für Deutschland ist, dass wir mehr Wettbewerb bei den Trägerraketen erreicht haben. Im Ergebnis können die privaten Anbieter von Mini- und Microlaunchern zukünftig an den ESA-Ausschreibungen teilnehmen. Das ist ein Paradigmenwechsel, mit dem wir New Space und privaten Aktivitäten neuen Schub verleihen."

Zu den Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die europäische Souveränität stärkt, zählen laut Ministerium vor allem der unabhängige Zugang zum All und die damit verbundene Unterstützung der europäischen Trägerrakete Ariane. Darüber hinaus will sich Deutschland beim Programm zur sicheren Konnektivität beteiligen, weil sichere Kommunikation gerade in Krisenzeiten unverzichtbar sei.