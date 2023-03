Deutschland bittet Schweiz um ausgemusterte Leopard-2-Panzer - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will einem Medienbericht zufolge von der Schweiz ausgemusterte Leopard-2-Panzler kaufen. Einem Bericht in der Schweizer Zeitung Blick zufolge haben der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Schweizer Bundesrätin Viola Amherd in einem Brief gebeten, dass die Schweiz ausgemusterte Leopard-Panzer an den deutschen Hersteller Rheinmetall verkauft.

Die von der Schweizer Armee eingemotteten Fahrzeuge sollen Panzer ersetzen, die westliche Länder in die Ukraine liefern. Ein Deal sei möglich, brauche jedoch einen Beschluss des Schweizer Parlaments, so der Bericht. In der Schweiz gebe es 96 ausgemusterte Leopard-2-Panzer.

Die deutschen Minister baten laut Blick in einem Schreiben vom 23. Februar die Schweizer Bundesrätin, dem Verkauf zuzustimmen. Die beiden versicherten Amherd demnach, dass die Kampfpanzer aus der Schweiz nicht an die Ukraine weitergegeben werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren. Das Verteidigungsministerium konnte nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme erreicht werden. Das Schweizer Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, dem Amherd vorsteht, hat den Bericht gegenüber der Schweizer Tageszeitung Blick bestätigt.

"Aus Sicht der Armee wäre es grundsätzlich möglich, auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern zu verzichten - abzüglich des Eigenbedarfs für die Schweiz", zitierte Blick einen Sprecher. Beim Eigenbedarf handelt es sich um 34 der eingemotteten Panzer. Sie würden die 134 modernisierten Leopard-2 ergänzen, die aktuell im Einsatz sind.

Deutschland hat der Ukraine 18 Leopard-2-Panzer in Aussicht gestellt.

